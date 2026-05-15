【頂きへの道しるべ】優勝候補フランスのデシャン監督は、選手と監督の両方で頂点に立った3人のうちの一人。W杯通算は14勝で、歴代最多シェーン監督（西ドイツ）の16勝にあと2に迫っている。8強進出なら同氏の歴代最多25試合に並ぶ。同一監督として初の3大会連続の決勝進出を果たし、有終の美を飾れるか。前回優勝のスカロニ監督（アルゼンチン）は史上2人目の連覇を狙う。ブラジルのアンチェロッティ監督（イタリア出身）やイ