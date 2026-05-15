阪神・岩崎が“再出発”の誓いを立てた。東京から帰阪した14日は、15日からの広島戦に備えた甲子園の全体練習に参加。「起こったことは全部プラスに捉えて、次につなげていかないと全部ムダになってしまうんで。良くない時期っていうのが一年間の中ではありますけど。全部生かさないといけない」と決意を示した。ここまで10試合に登板し、1ホールド6セーブで防御率1.80。だが、数字だけでは分からない苦悩もある。4月25日の広