苦しむ阪神の中継ぎ陣を、若き2年目右腕・工藤が支える。ここまで8試合に登板し、防御率0・00を維持する成長株は「チームが勝つために投げようと思っている。任されたポジションで一試合一試合積み重ねていく」と言い切った。この日、モレッタが出場選手登録を抹消されており、肩にのしかかる負担は増えそうだが「もう一度気を引き締めて、初心に戻って投げていきたい」と決意を新たにした。