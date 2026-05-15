◇【サッカー2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう（7）】2大会連続でW杯の指揮を執る森保一監督（57）は22年カタール大会後の第2次政権で89人を招集した。ヘッドコーチ型からマネジメント型にタイプを変え、名波浩氏（53）、斉藤俊秀氏（53）ら7人のコーチを束ねてきた。本人や関係者の証言を通して、森保流のチームマネジメント、素顔に迫る。（取材・構成木本新也）代表活動期間中の練習で、森保監督はいつも一