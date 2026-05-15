既に4完封を挙げる阪神・高橋遥人投手（30）の無双の背景を探るべく、セ・リーグのスコアラーを緊急直撃した。「007」の分析から（1）ピッチトンネル（2）フォームの間（3）ポーカーフェース（4）浮かない直球という強力な武器が浮かび上がった。4大トピックによる“四次元ピッチング”が、異次元サウスポーの快進撃を支えていた。（取材・構成倉世古洋平、山手あかり）6戦4勝無敗で4完封、防御率0・38はもはや超人級の成績