阪神は15日からの広島3連戦が「TORACOデー」として開催される。女性ファン向けのイベントが多数行われる恒例のカードで、佐藤輝と森下の両主砲が黄色い声援に応える快音を響かせる。昨年の「TORACOデー」でタイムリーを打っている佐藤輝は「頑張ります」と短い言葉に決意を込めた。初戦でぶつかる先発・栗林には、4月26日の対戦で6号決勝弾を浴びせた。「良い投手になればなるほど、打てたときにうれしい」。豪弾再現に、くっ