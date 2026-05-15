タレントの千原ジュニア（５２）が「句集手花火」（６月１１日発売、ワニブックス）を発売することが１４日、分かった。ＴＢＳ系バラエティー「プレバト！！」の企画「俳句査定」において、千原ジュニア永世名人として「傑作５０句」を達成したことを受けてのもの。２０２３年に句集完成を目指すプロジェクトが始動し、待望の一冊が完成。このほど、都内で取材に応じたジュニアは「芸人をやっていてまさか句集を出すとは」と