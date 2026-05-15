▼ローテ再編だいぶ前に決めたから忘れたよ（笑い）。まあ、忘れてはないけどだいぶ前に決めていることだから。高橋の登板間隔のこともあるし、（登板順の決定は）全体像を見ながらにはなってきますね。▼モレッタを抹消甲子園の巨人戦（2日）でリズムが崩れてしまった。あそこのゲームをすっと行っていれば、本人としては乗っていけるところだったけど。ここは1度、ファームで期間を決めて、何回か登板すれば安定してくる