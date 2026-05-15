初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰する「ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）」は１４日、都内で会見を開き、２７日の後楽園ホール大会の６人タッグ戦で約３年ぶりにリングに上がる藤原喜明（７７）が出席した。先月、喜寿を迎えた組長は「いつの間にか７７歳。リングの上で死ねたら本望。ぱーっと花を咲かせて消えたい」と笑い「昔は“関節技の鬼”と呼ばれていたが、今は“関節炎の鬼”と呼ばれている」と冗