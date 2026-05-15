阪神・ドリスが、ブルペン一丸を強調した。14日に行われた甲子園での全体練習でキャッチボールなどを行い調整。13日のヤクルト戦は終盤に中継ぎ陣がつかまり、カード勝ち越しを逃したものの、悲観はしていない。チーム最年長投手として、培った経験をブルペン陣に伝えていく。「最終的に良くなるようにみんな取り組んでいる。シーズン終盤に、どう向かっているかなので」練習中には、この日出場選手登録を外れたモレッタに身