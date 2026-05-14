内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、経済的な暮らし向きについて「心配である」と答えた人の割合は、配偶者がいる場合の27.1％に対し、離別した人では52.0％となりました。退職金をゴルフに注ぎ込み「俺の金だ」と語る65歳夫に愛想を尽かしたヨシコさん（仮名・61歳）。しかし、いざ離婚後の生活のシミュレーションをすると、自身の年金額を前に愕然。心は自由を求めているはずなのに、熟年離婚に踏み切ること