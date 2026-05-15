悔しいバント失敗を繰り返さない。阪神・小幡は13日のヤクルト戦、2―1の7回に無死一塁で犠打を試みるも、最後は空振り三振に終わった。全体練習では一塁ベンチ前で打撃マシンを相手にバント練習を敢行。「決めきれなかったという結果に対しては、練習するしかない。それだけです」と力を込めた。守備、走塁も含め安定したプレーを追い求めていく。