「プロレス・新日本」（１４日、後楽園ホール）新日本プロレスのジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」が開幕した。Ａブロックは昨年２２歳１０カ月で史上最年少覇者となった藤田晃生（２３）がフランシスコ・アキラ（２６）との激闘を制し「今年も俺に懸けろ」と２連覇を期した。Ｂブロックは前回準優勝のＹＯＨ（３７）が、ドラゴンゲートから初出場の豹（２９）に２分３６秒で丸め込まれ苦杯