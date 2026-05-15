阪神・藤川監督が、先発ローテーションの再編に着手した。当初、8日DeNA戦から中6日で村上が先発すると目されていた、15日広島戦の予告先発が大竹と発表。9日同戦から中5日で出陣する左腕の起用意図を、虎将は詳細に明かした。「村上も、時には（間隔を）空けてあげないといけないし、バランスを見てですね」前提に、村上の疲労軽減があった。3月27日の開幕戦から、一度もローテを外れることなく1カ月半を過ごした。勝ち星こ