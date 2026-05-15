日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１４日、都内で理事会を開き、女子日本代表「なでしこジャパン」の監督に狩野倫久氏（４９）が就任することを決めた。３月のアジア杯優勝後、電撃退任となったニルス・ニールセン体制でコーチを務めており、内部昇格となる。狩野氏は４月の米国遠征で、米国との３連戦を指揮。１勝２敗で終えたが、佐々木則夫ナショナルチームダイレクターは一定の評価を示し「狩野も可能性がある」と次期監督候補