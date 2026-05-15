阪神・ドラフト1位の立石（創価大）が、26日の日本ハムとの交流戦初戦で1軍昇格する可能性が出てきた。この日の甲子園での練習後、藤川監督が時期をほのめかした。「段階を追ってになりますけど、もうすぐ交流戦も始まりますしね」金の卵を焦らせまいと、すぐに「そういうタイミング（交流戦）になるかもしれないし、それ以前かもしれないし、それ以降かもしれない」とぼやかした。あくまで選択肢の一つ。それでも、阪神のス