Ｊ２徳島が２０２６〜２７年シーズンの新監督として、Ｊ３高知の吉本岳史監督（４８）の招聘（しょうへい）に乗り出していることが１４日、複数の関係者の話で分かった。既に正式オファーも提示されているという。高知県出身の吉本氏は水戸や横浜ＦＣなどでプレーし、現役引退後は指導者に転じた。２０年に当時日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）だった高知のコーチに就任し、２２年から監督となった。２４年にはＪ３初昇格に導