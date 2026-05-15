阪神の大竹耕太郎投手（３０）が１４日、甲子園での全体練習で調整。中５日で先発する１５日の広島戦（甲子園）に向け「気持ちとしては普段通り。やるべきことに集中してやるのみだと思ってます」と意気込んだ。鯉キラーが先陣を切る。広島は通算１６勝２敗と好相性を誇る相手。今季はすでに２度対戦し、４月２６日の登板では７回無失点で勝利投手になっていた。間隔を詰めての登板となるが「考えてトレーニングメニューを付け