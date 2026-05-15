阪神は１４日、甲子園で全体練習を行った。ナインを見守った藤川球児監督（４５）の主な一問一答は以下の通り。◇◇−１５日は中５日で広島戦に好相性の大竹が先発。「選手のコンディションもありますから。村上もずっと中６日とか中５日になると。多少なりとも間隔を空けながら、あとは全体的なローテーションのメンバーの、コンディション管理の一つですね」−モレッタが出場選手登録抹消。２日・巨人戦では６点