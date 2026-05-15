阪神は１４日、甲子園で全体練習を行った。藤川球児監督（４５）はドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝について言及し、交流戦開幕前後に１軍デビューさせる可能性を示唆した。「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の立石は、１２日の２軍交流試合で実戦復帰。指名打者での起用が可能な交流戦も一つの目安に、最善のタイミングを模索していく。ファンの誰もが待ち望む瞬間は、着実に近づいている。藤川監督