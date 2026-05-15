阪神の高寺望夢内野手（２３）が１４日、難敵撃ちを誓った。１５日の広島戦（甲子園）で対戦する栗林は、ここまで３勝１敗、防御率０・９６と抜群の安定感を誇っている。「いい投手」と印象を語ったが「出たら打つのみです。なにも変えず積極的にいければと思います」と意気込んだ。近本の離脱もあり、現在、９試合連続で１番に座る。抜てき後に２本塁打を放つなど、期待に応える活躍を見せているが、１番は塁に出て、中軸につ