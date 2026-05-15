阪神の佐藤輝明内野手（２７）が１４日、好投手撃ちの再現を誓った。１５日に対戦する栗林は防御率０・９６とリーグ２位の好成績を残している。猛虎打線は２度の対決で１５イニングを２得点に抑え込まれている。ただ、白星は与えず、前回は土をつけた。その立役者が佐藤輝だった。大竹と栗林が投げ合った、４月２６日の甲子園での一戦。チームとしてわずか２安打とやられたが、四回に佐藤輝のソロで先制。この１点で勝った。「