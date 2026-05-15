俳優の蒼井優（４０）が、７月スタートのＴＢＳ系ドラマ「Ｔシャツが乾くまで」（金曜、後１０・００）で主演を務めることが１４日、分かった。地上波連続ドラマ主演１８年ぶりで、同局ドラマでは初となる。蒼井は、幸せな結婚生活を送りながらも、もう一組の夫婦とともに事故に巻き込まれてしまう主人公を演じる。二組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語。ドラマ「ｓｉｌｅｎｔ」などで知られる生方美久氏のオリジ