5月14日、任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示され、現職と新人の合わせて3人が立候補しました。有権者はどんな訴えに注目して一票を投じるのか…街の人からは原発再稼働のプロセスや物価高対策など様々な声が聞かれました。 【氏田陽菜アナウンサー】 「現職と新人2人の戦いによる今回の知事選。街の人は新たなリーダーに何を求めるのでしょうか」 再開発が進み、多くの人が行き交う新潟駅で最も多く聞かれ