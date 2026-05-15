新潟県三条市に本社を置くオーシャンシステムは14日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算を発表しました。 当期の連結売上高は960億5500万円（前年同期比5.5%増）となりました。 事業別では、業務スーパー事業が522億6700万円（同7.8%増）と最大の柱であり、「スクールランチ」などの弁当給食事業（108億2800万円、同8.9%増）、「ヨシケイキッチン」などの食材宅配事業（49億6000