ダチョウ倶楽部の４０周年感謝祭「みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」（２５日、東京国際フォーラム）のＭＣを、有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代の３人が務めることが１４日、分かった。同公演は、ダチョウ倶楽部の寺門ジモンと肥後克広が、縁の深い芸能人たちと４０年分の思い出トークやライブステージを披露する一夜限りの夢舞台。トリオの歩みを誰よりも近くで見守ってきたＭＣの