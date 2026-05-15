お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が14日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。最近、10代、20代の女性タレントと共演した時に、ジェネレーションギャップを感じたことを明かした。この日は「意外と40歳いってる芸人」が集まってトーク。リリーは、若者と「例えも、まったく伝わらないでしょ」と切り出し、先日ABEMAの「A恋髪オーディション」で、インフルエンサー・なえなの（25）、モデルの本田