俳優の山口祐一郎（69）が14日、東京・池袋の東京建物ブリリアホールで舞台「キングダム2―継承―」の製作発表を行った。23年の初演に続いて俳優の三浦宏規（27）と高野洸（28）がダブル主演。舞台上で繰り広げられるアクションが見どころで10月に70歳を迎える山口は「ボクシングやF1レーサーと同列で危険だと言われて保険の契約を断られました」と笑いを誘った。東京公演は同所で8月9日から9月13日まで。