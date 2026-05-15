日本マクドナルドはきょう15日より、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」。また、ほんのハッピーセット「スイミー」と「運ぶ乗りもの」を期間限定で販売する。なお「ちいかわ」を15日と29日に購入する場合、同店公式アプリで配布する「購入券」が必要となる。【画像】ちいかわたちがマクドナルドのクルーになって登場！（全8種）ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマ