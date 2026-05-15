「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）平幕琴栄峰が狼雅を寄り切り、５連勝とした。先場所覇者で大関復帰の霧島は平戸海をすくい投げで下し、全勝を守った。大関琴桜は一山本に押し出され、３敗目を喫した。新関脇２人は熱海富士が藤ノ川を寄り倒し、琴勝峰は王鵬を送り出して、ともに２勝目を挙げた。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。勝ちっ放しは霧島と琴栄峰の２人となり、１敗で若隆景ら６人が追う。