巨人の浅野翔吾外野手（２１）、小浜佑斗内野手（２４）が１５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）から一軍に合流する。阿部慎之助監督（４７）が１４日、２選手について「登録するかはわからないんだけど、浅野と小浜が明日（１５日）から来る」と明かした。小浜は４日以来の再合流で、浅野は今季初の一軍帯同となる。浅野はここまで、ファーム・リーグで２７試合に出場し、打率２割９分３厘をマーク。特に５月は１０試合で打率３割