バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝（１５日開幕、神奈川・横浜アリーナ）が、一大イベントと無念のバッティングだ。創設２季目を迎えたＳＶリーグの王者をかけた一戦は、連覇を狙うサントリーと大阪Ｂが対戦する。１５日の初戦はフジテレビ系で生中継されるが、思わぬ事態にバレーボール関係者は頭を悩ませている。同日にはサッカーの北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーが発表される。２月に左足首を手術し