俳優の中島歩が良い人役からダメ男まで大活躍だ。さまざまな役柄をこなせる?カメレオン俳優?として、注目度を増している。俳優の仲野太賀が主演するＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」では浅井長政役を演じ、第１７回「小谷落城」では見事な最期を遂げた。宮崎あおい演じる妻の市を最後の最後まで思いやるという優しさあふれる長政を演じたことで、人気を博した。中島が演じる優しい役柄は昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱ