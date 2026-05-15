ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）が１４日、再来日後初となる実戦登板に臨んだ。四国アイランドリーグｐｌｕｓ・愛媛との三軍戦（タマスタ筑後）に先発。５回６０球を投げ、１安打１失点。最速は１４６キロだった。珍しく４つの死球を与えた左腕は「左打者のインコースに投げたい変化球（カットボール）があった」と意図を明かした上で「高く腕が上がっていない。実際に体から離れているという状況だと思う。その影