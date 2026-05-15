【モデルプレス＝2026/05/15】TBSでは、7月期の金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）で「Tシャツが乾くまで」を放送することが決定。女優の蒼井優が主演を務める。【写真】蒼井優、山里亮太の言葉に涙目◆蒼井優、TBS初主演決定主演を務めるのは、数々の映画やドラマで唯一無二の存在感を放つ蒼井。稀有な透明感と圧倒的な演技力で、日本アカデミー賞では2007年に映画『フラガール』で最優秀助演女優賞、2018年に『彼女がその名を知ら