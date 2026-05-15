【経済指標】 【米国】 ＊小売売上高（4月）21:30 結果0.5% 予想0.4%前回1.6%（1.7%から修正）（前月比) 結果0.7% 予想0.5%前回1.9%（自動車除くコア・前月比) ＊輸入物価指数（4月）21:30 結果1.9% 予想0.9%前回0.9%（0.8%から修正）（前月比) 結果4.2% 予想2.9%前回2.1%（前年比) ＊新規失業保険申請件数（05/03 - 05/09）21:30 結果21.1万件 予想20.4万件前回19.9万