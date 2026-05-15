◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）２軍で打撃好調の浅野について、阿部監督は「他の部分があまり評価良くないんだけど」と明かすように守備面などに課題はある。それでも、中山が２軍降格したこともあり、外野に新風を吹かせる存在として１軍合流が決まった。出場選手登録は未定ながら、本人にとって大チャンスだ。開幕から３８試合で１軍の外野はキャベッジ、松本、佐々木、中