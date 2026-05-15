15日の阪神戦に先発する広島・栗林が、マツダスタジアムでの投手指名練習に参加。チームの連敗ストップに向け、静かに闘志を燃やした。「勝ちを目指すことには変わらない。あまりそこ（チームの連敗）は意識せずに、自分が試合で勝つことだけを意識してやりたい」今季3勝のうち2勝でチームの連敗を止めている右腕。2試合連続サヨナラ負けのチームに勢いを取り戻すべく、「立ち上がりから飛ばして、しっかり進めていければ」