◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月14日楽天モバイル）オリックスは直近4試合で3度目、今季7度目の零敗。散発5安打で三塁を踏めず、岸田監督は「ちょっと我慢のしどころかも分からない」と苦悩をにじませた。特に新助っ人シーモアは16打席連続無安打で打率2割を切り、「調子が悪そう。また話します」と面談の必要性を認めた。先発ジェリーも来日ワーストの3回8安打3失点で2敗目。投打がかみ合わなかった。