4月下旬から2軍調整している島内颯太郎投手（29）が巻き返しへ決意を示した。信頼を取り戻そうと試行錯誤の日々を送る。開幕から勝ちパターンの一角を任されたが、5試合の登板で0勝1敗、1ホールド、防御率8.31。4月18日に登録を外れてからは、投球フォームの修正に着手した。「一番は下半身主導で投げること。上半身で強い球、速い球を投げようと思うと、上半身主導になって、バランス良く投げられていない時期があった」