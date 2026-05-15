広島・佐々木泰内野手（23）が、早期の1軍昇格に向けて、速球対策に精を出していると14日までに明かした。2年目の今季は、開幕「4番」でスタートするも、打率・180と打撃不振に陥り、5日に登録を外れた。再調整期間では「直球をはじき返せるように」と原点回帰。守備でも、外野起用に備えて準備を進めている。佐々木は、逆襲に燃えている。開幕を「4番」で迎えながら、わずか1カ月ちょっとでの2軍降格。悔しさを晴らすべく、バ