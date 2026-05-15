開催：2026.5.15 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 9 - 4 [タイガース] MLBの試合が15日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。 1回表、5番 ゲージ・ワークマン 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホӦ