ラ・リーガ 25/26の第36節 ジローナとレアル・ソシエダードの試合が、5月15日03:00にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはジョエル・ロカ（FW）、ブライアン・ジル（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ルカ・スチッチ（MF）らが先発に名を