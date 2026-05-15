現地時間５月14日に開催されたラ・リーガの第36節で、久保建英が所属する８位のレアル・ソシエダが降格圏の19位に沈むジローナとアウェーで対戦した。久保を２試合連続で先発で起用したソシエダは、序盤から押し込まれる展開が続く。それでも28分、セルヒオ・ゴメスのCKにDFマルティンがヘッドで合わせ、先制に成功する。37分には、ウナヒの際どいシュートを浴びたが、GKレミロの好セーブで防ぐ。 １点リードで折り返