阪神は15日から甲子園で広島との3連戦を迎える。ローテーションを再編し、初戦には今季2度目の中5日で大竹が先発。今季も1勝（0敗）、防御率2・25と相性の良さを示している広島相手に快投を期す。投げ合う相手はここまで防御率0・96と先発転向で“覚せい”している栗林。早くも今季3度目の対戦で過去2戦の対戦で1度、黒星を付けているが、防御率1・20に抑え込まれている。打線が大竹を援護できるかもカギになりそうだ。2戦