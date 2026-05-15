中国メディアの界面新聞によると、フランスの老舗百貨店ギャラリー・ラファイエットは14日、北京店の営業を27日をもって終了すると発表した。会員サービスに関しては、上海の陸家嘴センター店や深センの深業上城店で引き続き受けられるとしている。ギャラリー・ラファイエットは1997年に中国市場に進出し、成都に中国1号店をオープンしたが現地の状況に適応できず撤退。2013年に合弁事業という形で再進出し、北京の西単に中国本土