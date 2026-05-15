お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が、14日放送のTBS系知的バラエティー「プレバト！！」（木曜後7・00）で「傑作50句」を達成。梅沢富美男特別永世名人（75）に続き番組史上2冊目となる句集「手花火」（ヨシモトブックス）を、6月11日に発売することが決定した。収録前に取材に応じ「まさか句集を出すような芸能生活になるとは」と感慨深げに話した。「俳句査定」は、芸能人の俳句を俳人の夏井いつきさんが査定す