女優の蒼井優（40）が18年ぶりに地上波連続ドラマに主演する。7月期のTBS「Tシャツが乾くまで」（金曜後10・00）で、出版社の編集担当を演じる。夫と幸せな結婚生活を送っていたが、ある事故にもう一組の夫婦と共に巻き込まれることで日常が崩れていく。脚本はオリジナルで、「silent」（フジテレビ）などを手がけた生方美久氏が担当。蒼井は「18年前の自分には成し遂げられなかったことと向き合い、自身の変化が見られるこ