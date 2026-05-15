◇東都大学野球2部専大8―3拓大（2026年5月14日UDトラックス上尾）専大が22年秋以来7季ぶりとなる2部優勝を果たした。工藤主将は「優勝できてホッとしている。入れ替え戦で負けたら優勝した意味はない」と語り、笑顔が輝いた。打率・500と首位打者を狙う吉水が4打数2安打2打点など、打線が爆発。17年春を最後に遠ざかっている1部昇格へ、6月23日からの入れ替え戦に臨む。2月に就任した町田公二郎監督は「心の成長