お笑いグループ「ダチョウ倶楽部」の結成40周年記念お笑いライブ（25日、東京国際フォーラムホールA）に爆笑問題が出演することが決まった。ほかにも片岡鶴太郎、劇団ひとり、はなわ、デンジャラスの安田和博が出演する。公演名は「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」。すでに有吉弘行、野呂佳代らの出演が発表されている。